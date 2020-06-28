"Никто, кроме Зеленского": в Крыму высказались насчет подачи воды из Украины

Украина перекрыла подачу воды через Северо-Крымский канал / УНИАН

Вопрос о возможности возобновления поставок воды из Украины в аннексированный Россией Крым прокомментировал так называемый "глава" полуострова Сергей Аксенов.

В интервью телеканалу Россия 24 он заявил о том, что решение о возобновлении поставок воды может принять только президент Украины Владимир Зеленский, передает РИА Новости.

"Кроме Зеленского никто в Украине такого решения (о подаче воды по каналу, - ред.) принять не может, все остальное - это разговоры ни о чем… Юридически возможность взять ручку и подписать документ о подаче воды в республику Крым у него есть. Но мы его об этом не просим, мы к нему не обращаемся. Проживем и без них", - сказал Аксенов.

Читайте также"Националисты отравят": в Крыму решили отказаться от украинской водыНапомним, глава правительства Денис Шмыгаль в эфире телешоу сказал, что вопрос подачи воды в Крым - это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые там живут. Он подчеркнул, что "неподача туда воды приведет к гуманитарной катастрофе".

Позже Шмыгаль написал в Facebook, что позиция остается неизменной: "Мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать этого до деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины".

Кроме того, во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде Шмыгаль заявил, что вода в Крым может поставляться только для населения, но не для промышленных предприятий.