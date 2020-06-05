Эксперт рассказал, что больше всего беспокоит крымчан

Крымчан беспокоит снижение доходов, сообщил эксперт / Reuters

Бывший постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, доктор юридических наук Борис Бабин сообщил, что жителей полуострова сейчас больше всего беспокоят, в частности, проблемы, связанные с нелегальностью их статуса как населения захваченной Россией территории.

Крымчан также беспокоит снижение доходов и отсутствие социальных перспектив, а вопрос воды не является критическим, это проблема оккупантов, рассказал Бабин в интервью Апострофу.

По его словам, в Крыму население не испытывает недостатка воды из Украины, поскольку вода из Северо-Крымского канала не предназначалась для населения, ее использовали для сельского хозяйства и промышленного производства.

"…Сейчас их больше всего беспокоят снижение доходов, отсутствие социальных перспектив, проблемы в медицине, проблемы, связанные с нелегальностью их статуса, как населения якобы присоединенной к России территории, притеснений по национальному и политическому признакам…", – поделился собеседник.

Читайте также"НАТО вот-вот захватит Крым": Сенцов обвинил крымчан в ностальгии по СССРНапомним, вода в Крым поступала из Днепра по Северо-Крымскому каналу, Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде. Киев прекратил подачу воды в Крым после того, как Россия захватила полуостров.

Руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко полагает, что без украинской воды Крыму грозит катастрофа.