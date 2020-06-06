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Летом Крым без Украины пропадет - российские ученые

6 июня 2020, 10:55

В течение мая крымские водохранилища обмелели более чем в два раза.

Северо-Крымский канал
Летом Крым без Украины обречен на катастрофу / УНИАН

Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) прогнозируют летом этого года низкие уровни воды в водохранилищах и реках на территории аннексированного Крыма.

Об этом пишет РИА Новости.

По словам ученых, недостаток влаги в почве может привести в летний период к засухе на территории Крыма.

По информации, в течение мая крымские водохранилища обмелели более чем в два раза. Суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока к 1 июня составил всего 85,16 млн кубометров воды, что на 9,62 млн кубометров меньше, чем месяц назад.

Как пишет Крым.Реалии, самые низкие показатели наполнения у самых крупных водохранилищ полуострова – Партизанском (26%), Симферопольском (25%) и Белогорском (13%). Решать вопрос дефицита воды в этом году крымские власти рассчитывают за счет завершения строительства водоводов от Ивановского и Вилинского водозаборов.

Недостаток воды в Крыму приводит к росту тарифов на водоснабжение и водоотведение. Крымские власти планировали ввести дифференцированный тариф в регионах, но этому в итоге помешала пандемия коронавируса и этот эксперимент был отсрочен.

Отметим, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.

Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников.

Читайте такжеПревратить Крым в военную базу: у Зеленского рассказали о планах РоссииНапомним, ранее вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников назвал условия, при которых Украина возобновит водоснабжение аннексированного россиянами Крыма.

При этом Резников уточнил, что к официальному Киеву пока что не поступало обращение от Кремля по поводу водоснабжения Крыма.

"Если они обратятся, будет очень простой ответ: освобождайте оккупированный Крым, освобождайте оккупированный Донбасс, забирайте свои войска с территории Украины, и мы восстановим водоснабжения для граждан Украины в свободном Крыму", - заявил Резников 1 июня в эфире программы Свобода слова на ICTV.

новости Крыма водоснабжение водохранилище
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