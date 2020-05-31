На админгранице с Крымом таинственно исчез украинский военный

На Чонгаре похитили украинского военного

В субботу, 30 мая, в районе полуострова Чонгар исчез военнослужащий одного из подразделений Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщили в пресс-центре Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины.

Боец нес службу на наблюдательном посту. По предварительным данным, он был похищен. После исчезновения бойца сразу начались поисковые мероприятия, однако они не дали результатов.

"Военнослужащий на телефонные звонки не отвечает, местонахождение его не известно. По предварительной информации, военнослужащий во время несения службы был похищен. Неподалеку от наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами", - говорится в сообщении.

Материалы относительно происшествия оперативно переданы в правоохранительные органы.

Как сообщал Главред, 20 мая в районе поселка Трехизбенка в Луганской области во время выполнения задания командования штаба Операции объединенных сил погиб командир батальона патрульной службы полиции особого назначения Луганск-1 Сергей Губанов.