В Крыму аномальная засуха уничтожила крупное водохранилище

В Крыму зафиксирована сильнейшая засуха на последние 150 лет, которая спровоцировала на полуострове настоящее стихийное бедствие. Аномалия привела к тому, что полностью пересохли верховья Белогорского водохранилища.

Как сообщает Крым.Реалии со ссылкой на Тайганское управление оросительных систем, по причине катастрофической нехватки воды в Крыму временно приостановили сброс воды с Белогорского водохранилища.

Специалисты оправдываются, что на такой шаг пошли "с целью сохранения полезного запаса воды в водоеме в преддверии самых засушливых месяцев года – июля и августа".

Уточняется, что со смежного Тайганского водохранилища продолжается сброс воды в реку Бьюк-Карасу, которую используют в Восточном Крыму. Водную артерию пытаются спасти от полного пересыхания. Однако прогнозы пока неутешительные.

Невеселые перспективы и у Тайганского водохранилища. Этот водоем питает, в частности, наибольший в Европе парк львов Тайган.

Также не хватает воды в Симферопольском водохранилище - там, где раньше была вода, теперь суша.

Отметим, в начале лета в водохранилищах Крыма осталось чуть более 85 млн куб. воды. Это в четыре раза меньше их возможностей.

Напомним, спикер "парламента" аннексированного Россией Крыма Владимир Константинов скептически оценил идею возобновления поставок воды из Украины.

Позже Шмыгаль написал в Facebook, что позиция остается неизменной: "Мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать этого до деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины".