В Крыму нашли тело 3-летнего сына политзаключенного Сулейманова

Муса Сулейманов умер / facebook.com/crimeansolidarity

В аннексированном Крыму случилась страшная трагедия. В поселке Строгановка Симферопольского района пропал сын политзаключенного Руслана Сулейманова – трехлетний Муса, утром 26 июля стало известно, что мальчика нашли мертвым.

Об этом сообщила крымскотатарская журналистка Лиля Буджурова в Facebook

"Ужасное горе. Мальчика нашли мертвым в сливной яме рядом с домом", - сказано в сообщении.

Как известно, Руслан Сулейманов был задержан 27 марта в ходе проведения самых массовых обысков в Крыму. Вместе с ним арестовали еще 20 человек.

Читайте такжеКулеба сделал громкое заявление о незаконной аннексии КрымаНапомним, ранее сообщалось, в поселке Строгановка Симферопольского района Крыма пропал трехлетний сын политзаключенного Руслана Сулейманова.

Как сообщало издание Крымская солидарность, мальчик Муса играл в песочнице возле своего дома. В последний раз его видели в пятницу, 24 июля, около 18:00.

Сообщается, что ребенок был одет в серую трикотажную футболку, синие шорты и белые тапочки.