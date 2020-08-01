Хватит шастать: в Крыму охранник с нагайкой накинулся на отдыхающих

Охранник санатория с нагайкой выгонял отдыхающих из пляжа

В аннексированном Крыму произошел вопиющий случай - охранник одного из санаториев с помощью нагайки прогнал с пляжа семью с ребенком.

Об этом сообщает РИА Новости в субботу, 1 августа.

"Мужчина утверждал, что данный участок пляжа – частная территория. После перебранки, по словам автора видео, семья перешла в другое место, однако охранник пошел за ними, собрал в охапку их вещи и выбросил в море", – говорится в сообщении.

На ролике также видно, как он пытается выбить телефон из рук женщины, которая вела съемку.

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Утверждается, что местная полиция изучает эту информацию и обещает принять решение "в соответствии с законодательством". При этом заявлений в правоохранительные органы по этому инциденту не поступало.

Как ранее писал Главред, в субботу, 1 августа, в поезде №84 сообщением Киев-Мариуполь один из пассажиров совершил нападение на женщину с несовершеннолетним ребенком. Мужчина ворвался в чужое купе и начал бить женщину и пытаться ее изнасиловать.