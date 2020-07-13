Плевать на коронавирус: оккупанты Крыма приняли скандальное решение о школах

В Крыму отказались от дистанционного обучения

Коронавирус в Крыму продолжает распространяться, но несмотря на это оккупанты отказались от дистанционного обучения. С 1 сентября учебный год в аннексированном Крыму начнется в формате очного обучения.

Ранее так называемые власти призывали готовиться к дистанционному обучению.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

"Решение о дистанционном обучении может быть принято только в том случае, если будет прямое распоряжение федерального центра. Крымчане, учимся как обычно", - сообщил так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов.

В начале июня он сказал готовиться местным жителям, что с 1 сентября обучение в школах оккупированного полуострова может быть дистанционным из-за пандемии коронавируса.

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Учебные заведения в Крыму начали дистанционное обучение в связи с пандемией 22 мая.

По состоянию на сегодня, по данным оккупационных властей, на полуострове подтверждено 878 случаев коронавирусной инфекции.

Как ранее писал Главред, в киевской школе №90 на Печерске несколько выпускников записали видео, на котором заявили о том, что Крым принадлежит России, а также оскорбительно высказывались в адрес крымских татар.