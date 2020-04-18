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Оккупанты Крыма придумали новый налог - кому придется раскошелиться

18 апреля 2020, 22:41

"Власти" оккупированного полуострова ввели налог для самозанятых граждан.

Крым
Жители оккупированного Крыма будут вынуждены платить новый налог / Reuters

Оккупанты Крыма не перестают "радовать" местных жителей новшествами и вот уже с 1 июля нынешнего года на полуострове появится налог на профессиональный доход или налог для самозанятых граждан.

Как пишет Крым.Реалии, соответствующий закон был принят нелегитимным "парламентом" полуострова. 

Самозанятыми считаются граждане, у которых нет работодателя и наемных работников, получающие доход от своей личной трудовой деятельности, например, фрилансеры, репетиторы, уборщики, сиделки и другие.

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Отмечается, что эта категория населения будет подвержена специальному налоговому режиму. Он предполагает, что налоговая ставка при получении дохода от физических лиц составляет 4%, от юрлиц и ИП – 6%, а платить страховые взносы не обязательно.

Ранее Главред писал, что российская певица Лолита Милявская утверждает, что в РФ получила "п*здюлей" из-за фразы, в которой призналась, что в душе для нее захваченный Крым – Украина.

Также напомним, в Федеральной службе безопасности Российской Федерации заявили, что в аннексированном Крыму захватили "украинских разведчиков".

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