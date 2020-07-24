В Крыму пропал трехлетний ребенок политзаключенного Сулейманова

Муса Сулейманов / Фото: facebook.com/crimeansolidarity

В поселке Строгановка Симферопольского района Крыма пропал трехлетний сын политзаключенного Руслана Сулейманова.

Как информирует Крымская солидарность, мальчик Муса играл в песочнице возле своего дома. В последний раз его видели в пятницу, 24 июля, около 18:00.

Сообщается, что ребенок был одет в серую трикотажную футболку, синие шорты и белые тапочки. Активисты и правозащитники просят крымчан помочь в поиске ребенка.

Неравнодушные крымчане уже собираются в мобильные группы для поиска малыша.

Читайте такжеНазвал Крым Украиной – угодил за решетку: как в России изменили закон об экстремизме"С момента пропажи ребенка на месте поисков Мусы собрались около 700 человек. Люди разошлись в радиусе 5 км от поселка, однако никаких результатов, к сожалению, нет", - сообщают активисты.

На место инцидента прибыла пророссийская крымская полиция, они готовят запуск квадрокоптера. Активисты просят крымчан присоединяться к поискам.

Как известно, Руслан Сулейманов был задержан 27 марта в ходе проведения самых массовых обысков в Крыму. Вместе с ним арестовали еще 20 человек.

Как ранее сообщалось, в Винницкой области развернули масштабные поиски 17-летней девушки, которая ушла на пастбище, а затем бесследно исчезла.

Напомним, в Одесской области умерла участница марафона Odessa Ultra-Trial Kuyalnik Екатерина Катющева, которая внезапно пропала во время соревнований на территории Куяльницкого лимана и не выходила на связь.