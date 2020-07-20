УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Путин прибыл в Крым для закладки военных кораблей на захваченном украинском заводе

Президент РФ посетил судостроительный завод Залив в Керчи.

20 июля 2020, 15:16
Путин, военные
Владимир Путин / Reuters

В понедельник, 20 июля, президент РФ Владимир Путин приехал в аннексированный Россией Крым.

Он принял участие в церемонии закладки новых российских боевых кораблей для Военно-морского флота РФ в Керчи, передает пресс-служба Кремля.

Согласно программе визита, Путин находится на судостроительном заводе Залив в Керчи, где состоялась церемония.

Отметим, что там Путина ждали еще 16 июля, однако он перенес поездку из-за совещания по вопросам бюджета, как сообщают в Кремле.

Из Керчи через видеосвязь президент РФ связался с заводами Севмаш в Северодвинске и Северная верфь в Санкт-Петербурге. Там также заложили новые корабли.

Читайте также"Стрелять в Крыму": волонтер объяснил успех РФ по захвату полуострова

Напомним, ранее сообщалось о том, что накануне российские войска с помощью катеров перекрыли движение судов в Керченском проливе.

Кроме того, через Крымский мост на территорию аннексированного полуострова шла переброска войск РФ.

Как известно, после аннексии Крыма в 2014 году оккупанты заблокировали доступ украинского менеджмента предприятия на рабочие места. В то же время в захвате завода Залив принимали участие представители Зеленодольского судостроительного завода (РФ).

Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе

В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.

В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

Владимир Путин новости Украины новости Крыма Керчь
Сейчас вы просматриваете новость «Путин прибыл в Крым для закладки военных кораблей на захваченном украинском заводе». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
youtube Главред на YouTube google news Главред в Google News
Новости партнеров

Последние новости

15:31
Вторая волна Covid-19: Зеленский рассказал, к чему готов и на что надеется
15:28
Динамо выгнало главного тренера, установившего новый антирекорд
15:19
В Затоке мужчина застрелил своих кумовьёв из-за долга
15:16
Путин прибыл в Крым для закладки военных кораблей на захваченном украинском заводе
14:52
Литва исключила Украину из "красного" списка стран: что это значит Видео
14:45
"По просьбе Зеленского": Разумков ответил на вопрос о своей отставке Видео
14:41
Умер Александр Боголюбов - создатель мультфильмов о Незнайке
14:41
Травы vs давление: топ-10 растений против гипертонии
14:19
Сериал Соколиный глаз снимают создатели Великой
14:15
С юбилеем 50! Стильные поздравления мужчине – картинки и тексты
14:01
Дело Новака: в САП рассказали, в чем подозревают задержанного экс-главу Укравтодора Видео
13:57
У Путина ответили на обращение Кадырова и вспомнили об "обязательствах" Зеленского
13:37
"По взрослому": Гросу бесстыже засветила свои достоинства ради фанатов Фото
13:27
Не готов к смягчению карантина: Киев снова попал в "красный" список Минздрава Видео
13:26
Политик, но не из ОП: Мендель рассказала о своем возлюбленном
13:19
Гороскоп всех знаков Зодиака на 21 июля: выгодная сделка и новый роман
13:13
Медики назвали ранний признак начинающегося слабоумия
12:53
"Рагульский бред": Верещук ответила на "байки" Парасюка Видео
12:39
Погода на Казанскую Летнюю 2020: кому в Украине ждать дождей Видео
12:35
Украина – вторая в Европе по числу новых случаев COVID-19
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять