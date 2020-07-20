Путин прибыл в Крым для закладки военных кораблей на захваченном украинском заводе

В понедельник, 20 июля, президент РФ Владимир Путин приехал в аннексированный Россией Крым.
Он принял участие в церемонии закладки новых российских боевых кораблей для Военно-морского флота РФ в Керчи, передает пресс-служба Кремля.
Согласно программе визита, Путин находится на судостроительном заводе Залив в Керчи, где состоялась церемония.
Отметим, что там Путина ждали еще 16 июля, однако он перенес поездку из-за совещания по вопросам бюджета, как сообщают в Кремле.
Из Керчи через видеосвязь президент РФ связался с заводами Севмаш в Северодвинске и Северная верфь в Санкт-Петербурге. Там также заложили новые корабли.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что накануне российские войска с помощью катеров перекрыли движение судов в Керченском проливе.
Кроме того, через Крымский мост на территорию аннексированного полуострова шла переброска войск РФ.
Как известно, после аннексии Крыма в 2014 году оккупанты заблокировали доступ украинского менеджмента предприятия на рабочие места. В то же время в захвате завода Залив принимали участие представители Зеленодольского судостроительного завода (РФ).
Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе
В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.
В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".