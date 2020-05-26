Аналитик предсказал усиление агрессии РФ из-за дефицита воды в Крыму

Эксперт считает, что Крым уже в августе может остаться вообще без воды / Reuters

Критический дефицит воды в Крыму может стать причиной очередного витка наступления России на Украину.

Как утверждает аналитик американского центра The Jamestown Foundation Пол Гоубл в статье, ситуация на аннексированном полуострове обострилась после аномально теплой зимы и чрезмерно малого количества снега и дождей.

По словам эксперта, даже российский чиновники признают, что в регионе запасы питьевой воды сократились на 60%. В условиях засухи вода на полуострове может закончиться в июле-августе текущего года.

Гоубл полагает, что грядущий кризис может подтолкнуть Москву к началу новой военной акции против Украины с целью получения доступа к водоснабжению.

На фоне дефицита воды и агрессии России, утверждает американский эксперт, может произойти и активизация интереса в Европе к вопросу аннексии Крыма. Европейские политики могут потребовать от РФ вернуть полуостров Украине. Однако Кремль может воспользоваться моментом, когда весь мир отвлечен пандемией коронавируса, чтобы нанести новый удар.

"Более того, Москва могла бы рассчитать, что она сможет представить любой такой шаг как "гуманитарный" жест, а не как явную военную агрессию, что было бы очевидно"", — резюмировал эксперт.