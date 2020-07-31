Смертельное ДТП в Крыму: жертв стало больше

В Крыму возросло число жертв ДТП, произошедшего в Белогорском районе / Скриншот с Telegram-канала Mash

Количество жертв ДТП, которое произошло в Белогорском районе захваченного Россией Крыма, возросло до девяти человек.

Один из пострадавших в результате смертельной аварии умер в больнице Симферополя, пишет Интерфакс со ссылкой на так называемый "Минздрав Крыма".

До того, как стало известно о смерти пациента, так называемая "вице-премьер Крыма" Елена Романовская говорила, что в ДТП пострадали десять человек. По ее словам, двоих пострадавших оперировали в симферопольской больнице.

Ранее сообщалось, что в Крыму на автодороге Таврида недалеко от села Русаковка Белогорского района автомобиль Mercedes Sprinter врезался в грузовик, который ехал впереди.

Сначала появилась информация, что в результате ДТП в Крыму погибли восемь человек, а четверо – пострадали. По предварительным сведениям, смертельная авария на полуострове произошла из-за того, что водитель Mercedes Sprinter уснул за рулем.