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В Крыму в ДТП погибли восемь человек: названа возможная причина трагедии

31 июля 2020, 08:24

Смертельное ДТП в Крыму случилось сегодня утром.

В Крыму Mercedes Sprinter врезался в грузовик, восемь жертв – Новости Крыма сегодня
В Крыму микроавтобус врезался в грузовик, восемь жертв / Скриншот с Telegram-канала Mash

В Белогорском районе захваченного Российской Федерацией Крыма на автодороге Таврида недалеко от села Русаковка водитель на автомобиле Mercedes Sprinter врезался в грузовик, который ехал впереди, погибли восемь человек, а четверо – пострадали.

По предварительным данным, смертельная авария в Крыму произошла из-за того, что водитель микроавтобуса уснул за рулем, сообщили Интерфаксу в пресс-службе так называемого "МВД по Крыму".

В так называемом "МЧС Крыма" поделились, что спасатели узнали о ДТП в пятницу, 31 июля, в 05:15. Предварительно стало известно, что Mercedes Sprinter врезался в КамАЗ с прицепом, в микроавтобусе было 15 пассажиров.

Источник Интерфакса сообщил, что микроавтобус зарегистрирован на частное лицо в Краснодарском крае РФ, водитель занимался частным извозом. Собеседник агентства добавил, что водитель Mercedes Sprinter был трезв, однако не соблюдал режим труда и отдыха – мало спал.

В Крыму Mercedes Sprinter врезался в грузовик, восемь жертв – Новости Крыма сегодня
В Крыму микроавтобус врезался в грузовик, восемь жертв / Telegram-канал Mash
В Крыму Mercedes Sprinter врезался в грузовик, восемь жертв – Новости Крыма сегодня
В Крыму микроавтобус врезался в грузовик, восемь жертв / Telegram-канал Mash

новости Крыма ДТП грузовик микроавтобус
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