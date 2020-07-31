В Крыму в ДТП погибли восемь человек: названа возможная причина трагедии

В Крыму микроавтобус врезался в грузовик, восемь жертв / Скриншот с Telegram-канала Mash

В Белогорском районе захваченного Российской Федерацией Крыма на автодороге Таврида недалеко от села Русаковка водитель на автомобиле Mercedes Sprinter врезался в грузовик, который ехал впереди, погибли восемь человек, а четверо – пострадали.

По предварительным данным, смертельная авария в Крыму произошла из-за того, что водитель микроавтобуса уснул за рулем, сообщили Интерфаксу в пресс-службе так называемого "МВД по Крыму".

В так называемом "МЧС Крыма" поделились, что спасатели узнали о ДТП в пятницу, 31 июля, в 05:15. Предварительно стало известно, что Mercedes Sprinter врезался в КамАЗ с прицепом, в микроавтобусе было 15 пассажиров.

Источник Интерфакса сообщил, что микроавтобус зарегистрирован на частное лицо в Краснодарском крае РФ, водитель занимался частным извозом. Собеседник агентства добавил, что водитель Mercedes Sprinter был трезв, однако не соблюдал режим труда и отдыха – мало спал.

В Крыму микроавтобус врезался в грузовик, восемь жертв / Telegram-канал Mash