Украина требует от РФ 10 млн долларов в год за базу ЧФ в Крыму

Россия не платить Украине за базу ЧФ с 2014 года / Reuters

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар высказал мнение, что Россия по-прежнему должна выплачивать Украине 100 млн долларов в год за базирование Черноморского флота в Крыму, как делала это до аннексии полуострова.

В интервью Укринформу дипломат акцентировал, что РФ и дальше должна платить Украине за ЧФ.

"Да, около $100 млн в год, однако с 2014 года никаких выплат не происходит", – отметил он.

Боднар добавил, что платить Кремль обязан не только по прошлым договорам, но и за то, что она сделала, "развязав агрессию против Украины и оккупировав часть нашей территории".

"Так как, помимо международных исков Украины против России, есть еще иски государственных и частных компаний", – сказал он.

Читайте такжеУмер сын Никиты Хрущева: что он говорил о присоединении Крыма к УкраинеПо словам чиновника, украинские власти должны учитывать необходимость соблюдения всех процедур выхода или прекращения действия договоров. Он отметил, что важно исключить в будущем двоякую трактовку определенных документов.

"Например, Россия в одностороннем порядке денонсировала соглашения о базировании Черноморского флота РФ в Крыму. Мы считаем, что они должны действовать, поскольку правовые процедуры не были соблюдены, а россияне нарушили международное право, прибегнув к попытке оккупации украинской территории", – сказал Боднар.

Как ранее сообщалось, у Украины появится лучшая возможность вернуть аннексированный Крым, когда Россия начнет перезагружаться, убежден бывший глава украинского МИД Павел Климкин.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что аннексированный Россией Крым вернется в состав Украины. При этом глава государства назвал причину, по которой это должно произойти.