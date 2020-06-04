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"Националисты отравят": в Крыму решили отказаться от украинской воды

4 июня 2020, 09:53

Северо-Крымский канал эксплуатировать нельзя, считает Владимир Константинов.

Северо-Крымский канал
Северо-Крымский канал / УНИАН

Спикера "парламента" аннексированного Россией Крыма Владимир Константинов скептически оценил идею возобновления поставок воды из Украины.

Как подчеркнул он в интервью Крымским известиям, подобные разговоры являются "пустой дискуссией".

"Помню, когда в Херсоне повалили столбы электропередачи и устроили нам энергоблокаду, мне позвонила какая-то женщина и очень нервно спросила, правда ли, что мы ведем переговоры о покупке электроэнергии в Украине. Потом перешла на крик, мол, не смейте этого делать", - говорит Константинов.

Он также считает, что в техническом, инженерном плане Северо-Крымский канал устарел, поэтому "эксплуатировать его нельзя".

Читайте также"Чей Крым": в Слуге народа оценили идею Шмыгаля о возобновлении поставок воды"И где гарантии, что националисты не отравят воду? С аморальной властью ничего общего у нас быть не может. Когда в Киеве принимали решение посадить крымчан на сухой паек, разве думали о наших родильных домах, больницах, стариках, живущих на верхних этажах? Им было на нас наплевать. У нацистов такие советники, что замыслят любое злодейство. Рисковать жизнью крымчан мы с Сергеем Аксеновым никогда не будем", - добавил Константинов.

Напомним, глава правительства Денис Шмыгаль в эфире телешоу сказал, что вопрос подачи воды в Крым - это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые там живут. Он подчеркнул, что "неподача туда воды приведет к гуманитарной катастрофе".

Позже Шмыгаль написал в Facebook, что позиция остается неизменной: "Мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать этого до деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины".

Кроме того, во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде Шмыгаль заявил, что вода в Крым может поставляться только для населения, но не для промышленных предприятий.

новости Крыма новости Украины Владимир Константинов
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