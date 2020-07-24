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В МИД отчитались о создании стратегии по деоккупации Крыма

Дипломаты хотят привлечь внимание международной общественности.

24 июля 2020, 19:03
Эмине Джапарова
Эмине Джапарова рассказала о планах по деоккупации Крыма / Фото: mip.gov.uа

В Министерстве иностранных дел заявили, что Кабинет министров подготовил Стратегию деоккупации Крыма, однако полный текст документа пока остается государственной тайной.

"Стратегически мы разработали документ "Стратегия деоккупации Крыма". Он не является публичным на данный момент, потому что мы считаем, что в таких вопросах должны быть документы более широкого масштаба. И это лишь только часть большой стратегии деоккупации. И мы надеемся, что рано или поздно Украина на разных уровнях сможет ее представить", — сообщила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова в эфире телеканала Дом.

По словам замминистра, она может лишь приоткрыть завесу тайны стратегии по возвращению Крыма. В планах МИД – создание международной коммуникационной площадки по вопросам полуострова.

Джапарова подчеркнула, что реакция мирового сообщества на проблемы Крыма является "несистемной и нерегулярной", поэтому Россия прикладывает максимальные усилия для того, чтобы весь мир принял аннексию и смирился.

Читайте такжеВ Крыму туристы возмущены ужасным состоянием пляжей"Если говорить о наших усилиях, они будут направлены на создание формализованной площадки, посвящённой Крыму, потому что на это есть очень большой запрос. Когда мы говорим о Донбассе, у нас так или иначе есть различные формы коммуникации, дискуссии о будущем Донбасса. Это и "Нормандия", это и "Минский формат", то есть, у нас есть трек международного внимания к этому вопросу. Однако, когда мы говорим о Крыме, к сожалению, реакция мирового сообщества — она достаточно фрагментарна и нерегулярна", — возмутилась Джапарова.

Дипломат отметила, что Россия использует все возможные средства, чтобы мир смирился с аннексией Крыма.

"И собственно, этого месседжа, который, по сути, является пустым, что случилось волеизъявление народа, и Крым — наш", — добавила она.

Напомним, заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос заявил о том, что российские оккупанты не пропускают часть украинских кораблей через Керченский пролив.

Ранее сообщалось о том, что российские войска с помощью катеров перекрыли движение судов через Керченский пролив. Кроме того, через Крымский мост на территорию аннексированного полуострова происходила переброска войск РФ.

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