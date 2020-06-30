"Вагоны из молодой республики": позорный запуск грузовых поездов по "мосту-скрепе" высмеяли в Сети

По Керченскому мосту запустили грузовые поезда / Керч.fm

Подконтрольные Кремлю власти аннексированного Крыма запустили во вторник, 30 июня, грузовые поезда по Керченскому мосту. Так называемый глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что это будет способствовать снижению цен на продукты на полуострове. Но в соцсетях запуск грузовых поездов высмеяли.

Дело в том, что поезда запустили в присутствии журналистов и неравнодушных граждан. Но событие омрачили старые вагоны, которые "первыми" пошли по мосту. Как пишут в Сети, похоже, что выбирали вагоны, которых не жалко.

Отметим, в российских СМИ поезд продемонстрировали со стороны локомотива, а вагоны показали, уже когда состав набрал скорость.

"Оккупанты запустили грузовое ЖД сообщение по мосту-скрепе. Путин, закрывшись в бункере от коронавируса, побоялся приехать, чтобы поднять градус ватного оргазма. Напомню, на запуск грузового ЖД сообщения был перенесен старт покращень. Но многие ватники подозревают, что их снова обманут", - пишет в Twitter блогер Крымский бандеровец.

"К столь торжественному событию по всему Залесью отбирали лучшие вагоны", - добавил пользователь Сети.

"Наверное, вагоны свозили из "молодой республики". Все лучшее — Крыму", - добавил еще один пользователь Сети.

Отметим, автодорожную часть моста через Керченский пролив открыли для движения легковых автомобилей в мае 2018 года, позднее открылось движение грузового транспорта.

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин запустил движение пассажирских поездов по мосту.

Читайте также"Никто, кроме Зеленского": в Крыму высказались насчет подачи воды из УкраиныНапомним, ранее сообщалось, внесение изменений в Конституцию РФ путем проведения референдума никоим образом не отразится на планах Украины по возвращению аннексированного Крыма.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, все разговоры о том, что в Конституции РФ закрепляется важность границ России, не имеют под собой оснований, так как ни один российский законодательный акт никак не помешает Украине вернуть оккупированный российскими войсками Крым.

Также ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия вернет захваченный Крым. Если этого не произойдет, будущие поколения украинцев и россиян не смогут между собой нормально разговаривать.