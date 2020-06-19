У Зеленского обеспокоены российской колонизацией Крыма

Антон Кориневич озвучил проблему колонизации Крыма / УНИАН

После аннексии Крыма одной из основополагающих проблем региона стала российская колонизация украинского региона, поскольку Кремль уже сейчас переселил на полуостров сотни тысяч граждан.

Как сообщает РБК-Украина, о ключевой сложности рассказал во время онлайн-дискуссии постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич.

По словам чиновника, Россия меняет демографический состав Крыма, а также вытесняет с украинского полуострова лиц, которые патриотически настроены и представляют опасность для Москвы.

"Украинские и крымскотатарские журналисты, общественные деятели и другие лица, которые не признают попытки аннексии Крыма, изгоняются из полуострова", - подчеркнул он.

Кориневич отметил, что вместо украинских граждан в Крым приезжают российские военнослужащие с семьями, правоохранители, чиновники и прочее лояльное население.

Читайте такжеВ Крыму аномальная засуха уничтожила крупное водохранилище"Кроме того, РФ переводит граждан Украины из Крыма на постоянное место жительства на территории РФ. В частности, официальных сотрудников правоохранительных органов Украины", - добавил Кориневич.

По сведениям украинских служб, в Крым уже переехало не менее 300 тысяч россиян. Кроме этого, проблемой является насильственная паспортизация населения. Граждане Украины получают на полуострове российские паспорта, поскольку к этому их вынуждают обстоятельства жизни на территории РФ.

Как ранее сообщалось, народный депутат от партии Слуга народа Ирина Верещук считает, что президент России Владимир Путин хочет, чтобы Украина разделила вопросы Донбасса и Крыма, забыла о полуострове и "вынесла его за скобки".

Ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников говорил, что для возвращения под контроль Киева земель, захваченных РФ, необходимо поднимать уровень жизни людей, которые живут в Донецкой, Луганской и в Херсонской областях.