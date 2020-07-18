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В Крыму внезапно высохло Белогорское водохранилище

Местные жители отмечают, что настолько катастрофической ситуация с водой не была никогда.

18 июля 2020, 18:44
Белогорское водохранилище
Белогорское водохранилище высохло/ Фото: Крым.Реалии

В аннексированном Россией Крыму по причине масштабной засухи почти полностью высохло Белогорское водохранилище.

"Обычно многоводная река Биюк-Карасу, питающая Белогорское водохранилище, превратилась в ручей", — цитирует местных жителей издание Крым. Реалии.

По словам очевидцев, настолько низкий уровень воды в такое время года в водохранилище не наблюдался еще никогда.

Активист движения Свободный Крым из Белогорского района Решад Меметов отмечает, что ситуация с водоснабжением полуострова достигла критической отметки. В целом, подчеркивает крымчанин, обстановка в Крыму - тревожная по причине дефицита воды. Он добавил, что обеспокоенность вызывает тот факт, что водоемы пересыхают. В частности, такая судьба постигла и Белогорское водохранилище.

Читайте такжеВ Крыму аномальная засуха уничтожила крупное водохранилище"Знаю, что сейчас там ведется интенсивная рыбалка. На этой неделе военные проложили водовод из Тайганского водохранилища на Симферополь. То есть, заберут последние остатки воды на нужды крымской столицы. Так что осенью имеем все шансы впервые в истории увидеть пересохшими как Белогорское, так и рядом лежащее Тайганское водохранилище", – сказал он.

Как известно, вода с материковой части Украины обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива сельхозугодий. После аннексии Крыма Россией подача воды по каналу была прекращена.

Напомним, Министерство обороны РФ планирует построить временный трубопровод для обеспечения оккупированного россиянами Крыма пресной водой.

В марте 2020 года постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич заявил, что до деоккупации Крыма восстановления водоснабжения на оккупированный полуостров не будет.

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