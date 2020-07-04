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Штурм из Крыма: журналист назвал реальную причину возможного вторжения в Украину

На севере полуострова размещена большая российская военная группировка, готовая к вторжению в Украину, — в Джанкойском, Армянском районах.

4 июля 2020, 16:39
Крым, вода
Журналист подчеркнул, что вода жителям Крыма не нужна / УНИАН

На севере полуострова размещена большая российская военная группировка, готовая к вторжению в Украину, — в Джанкойском, Армянском районах. Такие военные базы очень трудно содержать за счет опресненной воды в бутылочках. Именно для баз, в первую очередь, и нужна днепровская вода, заявил известный журналист и блогер Айдер Муждабаев.

Об этом Муждабаев рассказал в интервью Фактам.

"Недавно у меня в эфире на АТР был Андрей Сенченко — весной 2014 года он был назначен замглавы Администрации президента (еще до избрания Порошенко), и именно он принимал решение перекрыть воду в Крым. Он сам крымчанин и хорошо разбирается в водных ресурсах полуострова. Так вот, по его словам, до оккупации вода из Северо-Крымского канала составляла всего 10 процентов от потребляемой на полуострове. Это к спекуляциям о необходимости поставки воды в Крым", - объяснил он.

По словам журналиста, вода нужна российским военным группировкам, которые базируются на полуострове.

"На севере полуострова размещена большая российская военная группировка, готовая к вторжению в Украину, — в Джанкойском, Армянском районах. Такие военные базы очень трудно содержать за счет опресненной воды в бутылочках. Именно для баз, в первую очередь, и нужна днепровская вода. А население Крыма от нее не зависит — от слова "совсем". И если сейчас в Крыму создаются трудности с водой — это все искусственно делается оккупантами, чтобы показать, какая катастрофа на полуострове. На самом деле ее там нет", - особо отметил журналист.

Муждабаев уточнил, что цель таких действий давно известна — "оправдать нападение на Украину с юга, чтобы отрезать ее от моря и захватить новые территории".

"Эти планы давно разработаны, известны, и их никто не отменял. Спекуляции вокруг воды — политическая часть реализации этих планов", - сказал он.

Читайте также"Вагоны из молодой республики": позорный запуск грузовых поездов по "мосту-скрепе" высмеяли в СетиНапомним, ранее генерал США и экс-командующий американскими вооруженными силами в Европе Бен Ходжес заявлял ‒ под видом гуманитарного кризиса в аннексированном Крыму РФ уже в сентябре 2020 года будет готова реализовать сценарий военного вторжения в Херсонскую область (с целью захвата дамбы).

новости Крыма Айдер Муждабаев вторжение России вода
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