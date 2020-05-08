"Пародия на СССР": в "ЛНР" детей заставили читать хвалебные стихи "министру"

В "ЛНР" дітей заставили читать стихи "главе МВД" / скриншот из видео

В "ЛНР" пропаганда процветает, а для того, чтобы подпитать амбиции руководства "републики", детей заставили читать хвалебные стихи.

В частности, в новостях показали обращение детей в адрес так называемого министра внутренних дел Игоря Корнета.

"Для понимания, что из себя представляет телевидение "ЛНР". Вот такими роликами прославляют на луганском ТВ так называемого "министра внутренних дел ЛНР" Игоря Корнета (интересно что дети в стихах упоминают о том, что он прогнал Колывана-Плотницкого, то есть совершил "государственный переворот" в "республике"). Тот случай, когда не нужно придумывать никаких комментариев, потому что на видео не поддающийся описанию ад", - сообщил в соцсети журналист Денис Казанский.

По словам журналиста, самое страшное, что есть люди, "которые воюют за это чудовищное убожество и пытаются навязать его другим".

"Когда Луганск был осажден укропов злобною ордою,

Тогда пришел на помощь он, ведя героев за собою,

И в бой, и в грозной суете, и в министерском кабинете,

Всегда на месте наш ТТ, всегда везде за все в ответе", - читают стихотворение дети.

Отметим, видео вызвало резонанс в Сети.

"Пародия на ссср. будто маски-шоу)", - пишет Максим Бутченко.

"Північна Корея в мініатюрі", - добавил Юрий Кривенко.

"Как в маленькой подворотне создаётся культ личности районного гопника", - считает Алексей Южда.

"Детей жалко!", - сказал Сергей Высоцкий.

"Ну люди хотели в совок туда и попали", - добавил Тарас Загородний.

Читайте такжеУкраина вернула пленных из "ЛНР": стала известна формула обменаНапомним, ранее опрос фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и центра политической социологии показал, что 34 % жителей Луганской области считают, что ради установления мира на Донбассе нужно идти на любые компромиссы.

Также в Луганской области 71% граждан готовы к прямым переговорам с руководителями самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" ради мира на Донбассе, в Донецкой области таких - 50%.