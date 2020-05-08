УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Пародия на СССР": в "ЛНР" детей заставили читать хвалебные стихи "министру"

8 мая 2020, 13:45

В "ЛНР" в новостях показали, как дети в стихах прославляют так называемого министра внутренних дел Игоря Корнета.

В "ЛНР" дітей заставили читать стихи "главе МВД" / скриншот из видео

В "ЛНР" пропаганда процветает, а для того, чтобы подпитать амбиции руководства "републики", детей заставили читать хвалебные стихи.

В частности, в новостях показали обращение детей в адрес так называемого министра внутренних дел Игоря Корнета.

"Для понимания, что из себя представляет телевидение "ЛНР". Вот такими роликами прославляют на луганском ТВ так называемого "министра внутренних дел ЛНР" Игоря Корнета (интересно что дети в стихах упоминают о том, что он прогнал Колывана-Плотницкого, то есть совершил "государственный переворот" в "республике"). Тот случай, когда не нужно придумывать никаких комментариев, потому что на видео не поддающийся описанию ад", - сообщил в соцсети журналист Денис Казанский.

По словам журналиста, самое страшное, что есть люди, "которые воюют за это чудовищное убожество и пытаются навязать его другим".

"Когда Луганск был осажден укропов злобною ордою,

Тогда пришел на помощь он, ведя героев за собою,

И в бой, и в грозной суете, и в министерском кабинете,

Всегда на месте наш ТТ, всегда везде за все в ответе", - читают стихотворение дети.

Отметим, видео вызвало резонанс в Сети.

"Пародия на ссср. будто маски-шоу)", - пишет Максим Бутченко.

"Північна Корея в мініатюрі", - добавил Юрий Кривенко.

"Как в маленькой подворотне создаётся культ личности районного гопника", - считает Алексей Южда.

"Детей жалко!", - сказал Сергей Высоцкий.

"Ну люди хотели в совок туда и попали", - добавил Тарас Загородний.

Читайте такжеУкраина вернула пленных из "ЛНР": стала известна формула обменаНапомним, ранее опрос фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и центра политической социологии показал, что 34 % жителей Луганской области считают, что ради установления мира на Донбассе нужно идти на любые компромиссы.

Также в Луганской области 71% граждан готовы к прямым переговорам с руководителями самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" ради мира на Донбассе, в Донецкой области таких - 50%.

новости Луганска ЛНР пропаганда
Сейчас вы просматриваете новость «"Пародия на СССР": в "ЛНР" детей заставили читать хвалебные стихи "министру"». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

13:50
В Киеве в больнице мужчина организовал поножовщину: фото 18+
13:45
"Пародия на СССР": в "ЛНР" детей заставили читать хвалебные стихи "министру" Видео
13:27
Дочь Задорнова публично обнажилась
13:15
Главу Нацкорпуса Билецкого обвинили в избиении ветеранов Азова из-за дела Стерненко
13:10
Саакашвили объяснил, что будет делать на новом посту после назначения Зеленским
13:04
Холостяк сломал спину во время съемок
12:57
Гороскоп на 9 мая для всех знаков Зодиака: признание в любви и влиятельный покровитель
12:49
Ученые назвали главную причину распространения коронавируса Видео
12:49
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 8 мая
12:34
В МИД прореагировали на отзыв посла Грузии из-за назначения Саакашвили
12:27
Звезда Танцев со звездами заболела коронавирусом
12:27
В Минздраве выразили недовольство "слишком низкими" расценками в больницах
12:05
Когда будет второй концерт #Даруйповiтря с украинскими звездами Видео
12:03
Ученые нашли способ добывать сильные антивирусные антитела
12:01
Карантин с 11 мая в некоторых областях Украины могут усилить - Минздрав Видео
11:26
Россия уже на пятом месте: коронавирус нашли еще у более 10 тысяч россиян Видео
11:22
Что будет с курсом без транша МВФ: эксперт дал неутешительный прогноз
10:48
"Ядерное - оружие мира": священник РПЦ рассказал, зачем нужно освящать атомные бомбы
10:39
Грузия отозвала посла из Киева: в чем причина
10:31
Украинцам давно пора повзрослеть мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять