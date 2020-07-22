В МВД озвучили вероятное наказание для луцкого террориста Кривоша

В Министерстве внутренних дел рассказали детали спецоперации по задержанию террориста Максима Кривоша в Луцке и освобождению заложников.
Заместитель главы МВД Антон Геращенко в эфире телеканала NewsOne пояснил, что в ходе переговоров силовики хотели заставить злоумышленника сдаться.
"Дальше его ждет обычная судебная процедура. Он будет задержан... Очевидно, что это будет содержание под стражей без альтернативы. Его обвиняют в террористическом акте, захвате заложников", - заявил заместитель главы МВД.
Читайте такжеВырос в семье педагогов: журналисты нашли дом луцкого террориста КривошаПо словам Геращенко, к счастью, жертв в ходе освобождения заложников удалось избежать, поэтому Кривошу грозит длительный тюремный срок, а не пожизненное заключение. Чиновник добавил, что для террориста организуют психиатрическую экспертизу.
Геращенко ответил на вопрос, являлось ли видеообращение президента Владимира Зеленского, в котором он выполнил требования преступника и призвал посмотреть фильм Земляне, следствием того, что заложников успешно удалось освободить.
"Безусловно, мне кажется, это связанные между собой вещи", - подытожил он.
Напомним:
утром 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами – у него есть оружие и взрывчатка, сообщили в полиции.
спустя некоторое время захвативший автобус с пассажирами в Луцке, выдвинул требования. Мужчина хочет, чтобы министры и олигархи Украины, включая Коломойского, Ахметова, Авакова, Порошенко, Пинчука и прочих, а также главы СБУ, судов, церквей выложили в YouTube видео, где признают себя "террористами в законе".
позже в рамках брифинга глава МВД Украины Арсен Аваков опроверг сообщения, что Максим Кривош, который захватил автобус в Луцке, лечился в психбольнице.
затем появилось видео президента Владимира Зеленского, который выполнил требование террориста, призвав смотреть фильм Земляне. После задержания терориста видео было удалено.
силовики задержали террориста, который полдня держал в заложниках людей в центре Луцка.