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В МВД озвучили вероятное наказание для луцкого террориста Кривоша

Злоумышленника ждет психиатрическая экспертиза.

22 июля 2020, 00:52
Геращенко
Геращенко рассказал о наказании для террориста / УНИАН

В Министерстве внутренних дел рассказали детали спецоперации по задержанию террориста Максима Кривоша в Луцке и освобождению заложников.

Заместитель главы МВД Антон Геращенко в эфире телеканала NewsOne пояснил, что в ходе переговоров силовики хотели заставить злоумышленника сдаться.

"Дальше его ждет обычная судебная процедура. Он будет задержан... Очевидно, что это будет содержание под стражей без альтернативы. Его обвиняют в террористическом акте, захвате заложников", - заявил заместитель главы МВД.

Читайте такжеВырос в семье педагогов: журналисты нашли дом луцкого террориста КривошаПо словам Геращенко, к счастью, жертв в ходе освобождения заложников удалось избежать, поэтому Кривошу грозит длительный тюремный срок, а не пожизненное заключение. Чиновник добавил, что для террориста организуют психиатрическую экспертизу.

Геращенко ответил на вопрос, являлось ли видеообращение президента Владимира Зеленского, в котором он выполнил требования преступника и призвал посмотреть фильм Земляне, следствием того, что заложников успешно удалось освободить.

"Безусловно, мне кажется, это связанные между собой вещи", - подытожил он.

Напомним:

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