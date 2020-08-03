Карантинный бунт: горсовет Луцка принял официальное решение

В Луцке отказались ужесточать карантин / УНИАН

В понедельник, 3 августа, городской совет Луцка принял решение не ужесточать карантинные ограничения.

Как сообщают Волынские новости, депутаты горсовета поддержали проект решения о несогласии на введение дополнительных ограничений в связи с решением государственной комиссии ТЭБ и ЧС по отнесению Луцка к "красной" зоне эпидемиологической опасности распространения Covid-19.

Как подчеркнул заместитель руководителя управления по чрезвычайным ситуациям и гражданской защите населения Анатолий Свирский, что в Луцке насчитывается достаточно карантинных мероприятий, которые эффективно действуют, поэтому необходимости вносить дополнительные меры, чтобы остановить экономику города, нет.

Горсовет решил, что в городе и в дальнейшем действовали те карантинные мероприятия, что и раньше, несмотря на решение комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. То есть в Луцке и дальше будут работать коммунальные предприятия, учреждения дошкольного образования, транспорт и др.

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По словам главы юридического департамента горсовета Натальи Юрченко, соответствующий проект решения горсовета не противоречит законодательству. Она сообщила, что протокол комиссии ТЭБ и ЧС якобы нарушает конституционные права жителей громады.

Как известно Луцке в соответствии с новыми карантинными правилами попал в "красную" зону карантина.

Напомним, ранее представители ряда регионов Украины жестко раскритиковали введение адаптивного карантина в Украине:

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил о том, что разделение Украины на "красную", "оранжевую", желтую" и "зеленую" зоны носит политическую окраску.

Мэр Тернополя Сергей Надал подчеркнул, что решение о причислении Тернополя к "красной зоне" карантинных ограничений является политическим.

Советник мэра Луцка Игорь Полищук заявил о том, что город отказывается подчиняться решению центральной власти и ужесточать карантин с 3 августа.