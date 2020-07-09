В Луцке военных заставили осушать лужи перед визитом Зеленского

К визиту президента готовятся в 204-ой бригаде тактической авиации / Канал 24

В четверг, 9 июля, президент Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Волынскую область.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, на Волыни глава государства ознакомится с ходом реализации проектов программы "Большая стройка", в частности с ремонтом автодороги международного значения М-19.

Также Зеленский ознакомится с туристическим потенциалом края и возможностями его развития, пообщается с представителями бизнеса.

По сообщению Канала 24, Зеленский в ходе визита посетит 204-ю Севастопольскую бригаду тактической авиации, которая сейчас расположена в Луцке.

В сообщении отмечается, что перед визитом главы государства военным якобы приказали выгребать воду из луж, образовавшихся вследствие отсутствия ремонта дороги.

/ Канал 24

На опубликованных фото зафиксировано, как военные буквально выгребали воду из луж пластиковыми бутылками и самодельными вениками, таким образом осушая "болото".

/ Канал 24

"Сначала военные осушили ямы, после чего их залили смолой и засыпали гравием. Такой "ремонт" проводили на выезде с летного поля на КПП", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о том, что президент Владимир Зеленский ознакомился с ходом строительства и реконструкции объектов инфраструктуры в рамках реализации программы Большое строительство.

В частности, глава государства ознакомился с организацией работы габаритно-весового контроля Консул в ходе поездки в Херсонскую область.

В итоге Зеленский критически оценил работу весового комплекса для фур резюмировав: "Они не работают, ху*ня".