В Луцке военных заставили осушать лужи перед визитом Зеленского

В четверг, 9 июля, президент Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Волынскую область.
Как сообщает пресс-служба Офиса президента, на Волыни глава государства ознакомится с ходом реализации проектов программы "Большая стройка", в частности с ремонтом автодороги международного значения М-19.
Также Зеленский ознакомится с туристическим потенциалом края и возможностями его развития, пообщается с представителями бизнеса.
По сообщению Канала 24, Зеленский в ходе визита посетит 204-ю Севастопольскую бригаду тактической авиации, которая сейчас расположена в Луцке.
В сообщении отмечается, что перед визитом главы государства военным якобы приказали выгребать воду из луж, образовавшихся вследствие отсутствия ремонта дороги.
На опубликованных фото зафиксировано, как военные буквально выгребали воду из луж пластиковыми бутылками и самодельными вениками, таким образом осушая "болото".
"Сначала военные осушили ямы, после чего их залили смолой и засыпали гравием. Такой "ремонт" проводили на выезде с летного поля на КПП", - подчеркивается в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось о том, что президент Владимир Зеленский ознакомился с ходом строительства и реконструкции объектов инфраструктуры в рамках реализации программы Большое строительство.
В частности, глава государства ознакомился с организацией работы габаритно-весового контроля Консул в ходе поездки в Херсонскую область.
В итоге Зеленский критически оценил работу весового комплекса для фур резюмировав: "Они не работают, ху*ня".