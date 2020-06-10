Опубликованы шокирующие фото антисанитарии в обсерваторах Луганской области

В Луганской области в мае нынешнего года мониторинговая группа благотворительного фонда Восток SOS осуществила визит в места обсервации в Луганской области.

Исполнительный директор Восток SOS Константин Реуцкий на своей странице в Facebook обнародовал результаты и фотографии визита волонтеров, которые шокируют. Он отметил, что местные чиновники возмущены нежелание людей провести две недели в месте обсервации после приезда заграницу, поскольку в мире бушует пандемия коронавируса.

"Этому возмущался, например, заместитель руководителя Луганской полиции Юрий Слухаенко. Угрожал тем, кто отказался, штрафами в 17 000 гривен. Если вы рассмотрите эти фотографии, вы поймете, почему людей не пугают такие штрафы. На этих фото - обсервация в Белолуцке. Место, в котором до 15 человек должны провести две недели под круглосуточной охраной полиции. С одной душем, который представляет собой шланг с воронкой, прикрученный просто к умывальнику, с одним на всех не совсем исправным туалетом (речи о очистку стоков, как требует постановление главного санитарного врача, конечно, не идет), с изношенной грязным бельем, с оборудованием которое пережило все мировые войны", - пишет Реуцкий.

Читайте также"Даже не уровень стран третьего мира": в Сети показали ужасы больницы для Covid-19По словам эксперта, рядом расположен гериатрический интернат, в котором живут пожилые люди, наиболее уязвимые относительно Covid-19. Он отметил, что люди не хотели оставаться в этих ужасных условиях обсерватора и были готовы заплатить 17 тысяч гривен штрафа.

Всего Восток SOS посетил восемь учреждений для самоизоляции в Луганской области, и все они произвели удручающее впечатление. Более того, некоторые обсерваторы существуют только на бумаге, хотя на их содержание выделяются бюджетные средства.

Условия данных учреждений таковы, что могут послужить основание для обращения в международные суды в связи с нарушением прав человека.

Как ранее сообщалось, украинцы, которые вернулись в страну, из-за границы, должны пройти или самоизоляцию, или обсервацию - на выбор.

Напомним, с 5 июня запускается внутреннее авиасообщение в Украине, а с 15 июня разрешено международное авиасообщение.