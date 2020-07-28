Во Львовской области на базе отдыха взорвался внедорожник Mitsubishi Pajero с бизнесменом

Взрыв произошел, когда мужчина садился в автомобиль / Нацполиция

Утром во вторник, 28 июля, в селе Княжий Мост Львовской области взорвался автомобиль, в результате чего погиб бизнесмен.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.

"В полицию поступило сообщение о взрыве автомобиля на одной из баз отдыха в Мостисском районе. На месте происшествия правоохранители обнаружили поврежденный в результате взрыва автомобиль "Mitsubishi Pajero", в салоне которого находилось тело мужчины без признаков жизни. Личность погибшего установлена – им оказался 41-летний предприниматель, житель Львова", – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, стало известно, что погибший был собственником базы отдыха.

"Взрыв произошел на одной из баз отдыха, расположенной в Мостисском районе. На месте происшествия работают эксперты-взрывотехники, кинологи, а также сотрудники других служб и подразделений полиции Львовщины. Решается вопрос правовой квалификации ", - сообщили в полиции.

Сообщается, что взрыв произошел в тот момент, когда мужчина садился в машину.

Погибшего звали Тарас, у него остались трое несовершеннолетних детей.

Правоохранители рассматривают несколько версий гибели бизнесмена, основная - умышленное убийство.

"Мужчина в последнее время проживал на территории базы, занимался бизнесом на территории Львова и области. Бизнес разный был, например, сдавал помещения в аренду. Рассматривается несколько версий, основная будет, конечно, умышленное убийство. В этом доме человек проживал с семьей. Утром, насколько мы сейчас понимаем, должен был выехать в город Львов по своим делам бизнеса", - рассказал заместитель руководителя ГУНП во Львовской области Тарас Сабанюк.

Читайте такжеУ метро "Минская" в Киеве прогремел взрывНапомним, ранее в Черновцах посреди улицы на глазах у прохожих застрелили мужчину.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Черновицкой области, инцидент произошел на улице Небесной сотни возле кафе.

По сообщению пресс-службы, сначала на месте инцидента произошла драка между двумя мужчинами, в ходе которой один из мужчин выстрелил в голову другому из боевого пистолета.

"На место происшествия направлены правоохранительные органы. В дальнейшем преступник был задержан. Оружие изъято, марка устанавливается. Преступником оказался мужчина, 1966 года рождения", - сообщили в полиции.