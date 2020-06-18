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"Помоги перетащить мопед": во Львове мужчина изнасиловал ребенка

Активный розыск злоумышленника ведут представители практически всех правоохранительных служб Львовщины.

18 июня 2020, 19:49
Львов, изнасиловали
Изнасилование произошло во львовском районе Левандовка / Facebook

Во Львове на улице Роксоланы неизвестный изнасиловал 12-летнего мальчика и после этого скрылся в неизвестном направлении.

Об этом сообщается в соцсети Facebook на странице паблика "Чем живет Левандовка".

Преступление на сексуальной почве произошло в четверг, 18 июня 2020 года, около 12.00. В сообщении уточняется, что мама мальчика обратилась в полицию сегодня около 12:40. По ее словам, во время прогулки с детьми в районе Левандовка пропал ее 12-летний сын.

Как установили правоохранители, мальчика подозвал к себе неизвестный мужчина, чтобы тот помог ему перетащить мопед и пообещал купить в награду газированный напиток. Вскоре 12-летний школьник прибежал домой и сообщил о том, что его изнасиловали.

Полиция устанавливает все остальные обстоятельства случившегося и разыскивают насильника. По факту возбуждено уголовное производство по части 4 статьи 152 Уголовного кодекса (изнасилование малолетнего ‒ от 8 до 15 лет лишения свободы).

Сейчас злоумышленника разыскивают оперативники, патрульные полицейские, работники ювенальной превенции и сотрудники других служб полиции Львовской области.

Напомним, ранее в субботу, 15 февраля, в Бердичеве – неизвестный мужчина пытался изнасиловать и убить местную жительницу. Раненую женщину нападавший бросил на железнодорожных рельсах.

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