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Во Львове избрали меру пресечения подозреваемому в изнасиловании 12-летнего мальчика

Злоумышленника отправили в СИЗО без залога.

20 июня 2020, 22:08
Во Львове взяли под стражу подозреваемого в изнасиловании / Фото: пресс-служба Нацполиции

Во Львове суд избрал меру пресечения 18-летнему местному жителю, которого подозревают в изнасиловании 12-летнего мальчика.

Как информирует полиция Львовской области, подозреваемого взяли под стражу на два месяца без права выйти под залог.

Задержанному грозит от десяти до пятнадцати лет лишения свободы.

Мама мальчика информацию об инциденте не скрывает, а требует разглашения для справедливого правосудия и предупреждения подобных ситуаций в будущем.

"18 июня в 12.40 в полицию поступило сообщение от львовянки о том, что во время прогулки с детьми в Железнодорожном районе Львова исчез ее 12-летний сын. К поискам ребенка были задействованы сотрудники всех служб территориального подразделения полиции, патрульные полицейские и сотрудники других служб полиции Львовщины. Вскоре мальчик вернулся домой и рассказал, что на улице Роксоланы неизвестный мужчина позвал его в парк якобы помочь толкать мопед и пообещал купить газированный напиток. Там, в парке, ребенок был изнасилован", - сообщили в полиции.

Мэр Львова Андрей Садовый пообещал из бюджета города профинансировать услыги адвокатов в этом резонансном деле.

"Возьмем на себя все расходы на адвокатов и другую помощь семье мальчика, ставшего жертвой ужасного случая на Левандовке. Родители педофила небедные бизнесмены, которые наняли аж пятерых адвокатов. Должны уравновесить представительство в суде. И будем пристально следить за ходом дела", - подчеркнул мэр города.

Как ранее сообщалось, во Львове на улице Роксоланы неизвестный изнасиловал 12-летнего мальчика и после этого скрылся в неизвестном направлении.

Напомним, в Днепре 19 июня при исполнении служебных обязанностей погиб 30-летний сотрудник полиции Дарвин Потуданский. Оперуполномоченного убил злоумышленник после совершения ограбления.

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