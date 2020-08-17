На Донетчине девушка пыталась продать своего грудного ребенка / Прокуратура по Донецкой области

В Донецкой области правоохранители расследуют уголовное производство, которые было открыто против 19-летней безработной жительницы Мариуполя. Она пыталась продать за 400 тысяч гривен собственного грудного ребенка.

Об этом сообщают представители пресс-службы прокуратуры региона в социальной сети Facebook.

Досудебное расследование установило, что молодая женщина не состояла на медицинском учете как будущая роженица ‒ поскольку изначально не планировала растить ребенка. В течение двух месяцев она подыскивала потенциальных покупателей на него. Деньги она планировала потратить на покупку квартиры и автомобиля.

Ребенок мужского поля родился 12 августа 2020 года. И мать оценила его в 400 тысяч гривен. Сразу после получения денег от покупателя ее задержали правоохранители. Ее действия подпадают под часть 3 статьи 149 (торговля людьми, совершенная в отношении малолетнего) УК Украины.

Напомним, ранее в Хмельницком мать попыталась продать двоих своих детей за 35 тысяч долларов, планируя через полгода точно также поступить и с третьим ребенком.