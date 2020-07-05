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В Нидерландах убрали указание пола из документов

Местные ЛГБТ-организации давно выступают с подобной инициативой.

5 июля 2020, 20:09
Голландия, Нидерланды, выборы
Нидерланды пошли на уступки ЛГБТ-активистам / Reuters

В Нидерланды на государственном уровне полностью отказываются от указания пола в удостоверениях личности.

Как сообщает NU.nl, правила Евросоюза не позволяют убрать соответствующую графу из документов, однако ее просто будут оставлять без записи пола человека.

Министр образования, культуры и науки Ингрид ван Энгелсховен обнародовала письмо, которое ранее направила в парламент. В нем уточняется, что соответствующая графа исчезнет из документов в 2024-2025 годах, пока же законы ЕС требуют ее наличие.

Отметим, что Мальта и Новая Зеландия уже разрешили не указывать свой пол в паспортах. В Нидерландах местные ЛГБТ-организации давно выступают за такие изменения.

Читайте такжеГомосексуализм, как причина Covid-19: ЛГБТ-организация подала в суд на ФиларетаВан Энгелсховен считает, что отказ от обязательного прописывания пола не несет практически никаких последствий. По ее словам, в Нидерландах уже есть граждане, которые указывают в документах третью категорию, которая называется "пол не может быть определен". Впрочем, ранее для внесения подобных правок в документы граждане самостоятельно обращались в суд. Изменения позволят упростить бюрократические процедуры и многим нидерландцам почувствовать себя свободными.

Напомним, лидер радикальной группы Братство Дмитрий Корчинский во время прямого эфира облил в студии водой участника АТО, главу объединения ЛГБТ военных, ветеранов и волонтеров Виктора Пилипенко.

Как ранее сообщалось, народный депутат Украины от фракции Оппозиционная платформа – За жизнь Илья Кива заявил, что представителей ЛГБТ следует официально признать терористами и запретить их деятельность в Украине.

Нидерланды ЛГБТ документы пол
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