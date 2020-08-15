Дикие разборки в Николаеве: банда подростков жестоко избивает девочек

В Николаеве подростки избивают и унижают девочек / vistanews.ru

В Николаеве банда подростков избивает и унижает девочек, которых предварительно вызывают на разборки.

Как сообщает местное издание Niknews, своих жертв малолетние подонки выбирают из числа тех, кто младше и слабее и не сможет дать отпор.

В сообщении отмечается, что верховодит в банде некая Лада, которая показательно издевается над девочками.

При этом подростки под надуманным предлогом требуют прийти на разборки под Ингульский мост, где избивают своих жертв.

Отметим, что происходящее подростки снимают на видео, а ролики публикуют в Сети.

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Родители одной из избитых девочек, которой всего 14 лет, уже написала заявление в полицию, добавляет издание.

Внимание! Видео содержит сцены насилия и жестокости:

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Мариуполе Донецкой области произошли разборки между школьницами, которые закончились жестоким избиением.