"Давай по*су туда": в Николаеве подростки надругались над Вечным огнем

Полицейские задержали вандалов в Николаеве / УНИАН

В Николаеве группа подростков устроила надругательство над Вечным огнем: они плевали в него и пытались загасить.

Полицейские установили личности хулиганов, им 14, 15 и 17 лет, сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

В полиции подчеркнули, что на родителей подростков правоохранители составили административные материалы – по ст. 184 КУоАП "Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей", а на 17-летнего – по ст. 173 КУоАП "Мелкое хулиганство".

При этом двое подростков публично извинились перед возмущенными жителями города. Третий находится в больнице.

Напомним, ранее в МВД рассказали о наказании для подростков-вандалов, которые разгромили вагон электропоезда в Днепропетровской области.