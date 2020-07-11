В Николаеве активист получил пулю в голову: СМИ назвали имя пострадавшего

В Николаеве ранен в голову Демид Губский, узнали журналисты / facebook.com/Демид Губський

В субботу утром, 11 июля, в Николаеве 33-летний местный житель и активист общественной организации получил пулю в голову.

Активист получил несквозное огнестрельное ранение в голову, говорится на сайте Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

По данным полиции, пострадавшего доставили с ранением в больницу скорой помощи из его дома.

Ранение получил глава Николаевской областной организации партии Свобода Демид Губский, сообщает Преступности.НЕТ.

"Сейчас медики оказывают ему (пострадавшему – Ред.) необходимую помощь. Следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции устанавливает все обстоятельства происшествия…", – отметили в Нацполиции.

Напомним, 29 июня депутат Николаевского облсовета Игорь Ивануна сообщил в полицию, что его жена Кристина ранила себя в голову из травматического пистолета. Женщина скончалась на месте происшествия, ее муж находился в жилье.