"Выстрел в голову": в Николаеве погибла жена депутата облсовета

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В понедельник, 29 июня, 34-летний депутат Николаевского облсовета сообщил в полицию, что его жена ранила себя в голову из травматического пистолета.

Пострадавшая – 33-летняя женщина, умерла на месте происшествия, ее супруг находился в жилье, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Николаевской области.

Предварительно случившееся квалифицировано по ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

В Николаеве в полицию обратился депутат облсовета Игорь Ивануна, он сказал, что его жена – Кристина – покончила с собой, выстрелив в голову из принадлежащего ему пистолета, сообщает Новости N.

По его данным, женщина погибла в доме, который находится в Урожайном переулке, прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили тело с огнестрельным ранением в голову, и рядом был пистолет.