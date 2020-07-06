Квартиры уничтожены огнем: подробности жуткого пожара под Херсоном

Пожар в Новой Каховке / Телеграм-канал Nova Kakhovka

В Новой Каховке в результате мощного пожара в многоэтажном жилом доме огнем уничтожены четыре квартиры.

Специальная комиссия осмотрит дом и будет устанавливать убытки, которые нанес пожар, говорится в сюжете ТСН.

Кроме того, десять квартир подтоплены. Комиссия должна осматривать дом, будет заседать сегодня. Она должна установить ущерб.

Как говорится в сообщении, несмотря на запрет, некоторые жители ночевали в квартирах. Кто-то провел ночь у родственников. Четыре семьи ночевали в детском саду, который им временно выделила местная власть.

Предварительные версии пожара - неосторожное обращение с огнем, либо поджог. Сначала загорелось в квартире на 5 этаже, а оттуда огонь пошел на крышу.

Как сообщает местное издание Novakahovka.city, правоохранители взяли под охрану от возможных мародеров многоэтажку, поврежденную в результате пожара. Возле каждого подъезда будет стоять полицейский.

Читайте такжеМощный пожар в многоэтажке под Херсоном: всплыли неожиданные детали

Отмечается, что больше всего от пожара повреждены квартиры пятого этажа. В доме выключили электричество и газоснабжение. Воду не отключали.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Новой Каховке произошел масштабный пожар в пятиэтажном жилом доме.

В одной из квартир произошла семейная ссора, в результате которой сожитель поджег квартиру на 5 этаже.