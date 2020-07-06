УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Квартиры уничтожены огнем: подробности жуткого пожара под Херсоном

Десять квартир подтоплены, люди остались без крова.

6 июля 2020, 10:52
Новая Каховка, пожар
Пожар в Новой Каховке / Телеграм-канал Nova Kakhovka

В Новой Каховке в результате мощного пожара в многоэтажном жилом доме огнем уничтожены четыре квартиры.

Специальная комиссия осмотрит дом и будет устанавливать убытки, которые нанес пожар, говорится в сюжете ТСН.

Кроме того, десять квартир подтоплены. Комиссия должна осматривать дом, будет заседать сегодня. Она должна установить ущерб.

Как говорится в сообщении, несмотря на запрет, некоторые жители ночевали в квартирах. Кто-то провел ночь у родственников. Четыре семьи ночевали в детском саду, который им временно выделила местная власть.

Предварительные версии пожара - неосторожное обращение с огнем, либо поджог. Сначала загорелось в квартире на 5 этаже, а оттуда огонь пошел на крышу.

Как сообщает местное издание Novakahovka.city, правоохранители взяли под охрану от возможных мародеров многоэтажку, поврежденную в результате пожара. Возле каждого подъезда будет стоять полицейский.

Читайте такжеМощный пожар в многоэтажке под Херсоном: всплыли неожиданные детали

Отмечается, что больше всего от пожара повреждены квартиры пятого этажа. В доме выключили электричество и газоснабжение. Воду не отключали.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Новой Каховке произошел масштабный пожар в пятиэтажном жилом доме.

В одной из квартир произошла семейная ссора, в результате которой сожитель поджег квартиру на 5 этаже.

пожар Новая Каховка Херсонская область
Сейчас вы просматриваете новость «Квартиры уничтожены огнем: подробности жуткого пожара под Херсоном». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

11:28
В МИД назвали сроки возвращения домой задержанных в Греции украинцев
11:07
Киеву разрешили ослабить карантин
11:05
Голенькая Наоми Кэмпбелл в метро свела с ума поклонников
10:52
Тесса Томпсон высказалась в поддержку LGBTQIA
10:52
Квартиры уничтожены огнем: подробности жуткого пожара под Херсоном Видео
10:47
Во Франции назвали главную предпосылку для встречи "нормандской четверки"
10:44
Похудение на гречке: топ-3 "работающие" диеты
10:37
"Осложнения в работе головного мозга": На Бари Алибасова совершили покушение
10:27
Кулеба объяснил, почему в "минском формате" не поднимают вопрос Крыма Видео
10:23
Посол открестился от тайных переговоров Путина и Макрона об Украине
10:06
Путин задумал новую аннексию и уже выбрал жертву мнение
10:02
Украине грозит банкротство: в Германии дали тревожный прогноз Видео
09:47
На окраине Мукачево обстреляли развлекательный комплекс Видео
09:47
Коронавирус в Украине и мире 6 июля: сколько жертв и зараженных
09:45
Умер Эннио Морриконе - причины смерти и фильмография
09:36
"Срок будет": Ефремова посадят по политическим мотивам
09:31
Два дня на нарах: задержанные в Греции украинцы рассказали об ужасах в изоляторе Видео
09:27
Коронавирус в Украине 6 июля: число зараженных превысило 49 тысяч человек - обновлено
09:03
В СНБО оценили шансы проведения местных выборов в ОРДЛО этой осенью
08:51
Украинцев предупредили о жуткой жаре: где прогнозируют +60°С Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять