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Потоп в Одессе: город затопило после мощного ливня

28 мая 2020, 11:27

Залповый ливень накрыл Одессу.

  • Мощный ливень в Одессе dumskaya.net
  • Мощный ливень в Одессе dumskaya.net
  • Мощный ливень в Одессе dumskaya.net
  • Мощный ливень в Одессе dumskaya.net
  • Мощный ливень в Одессе dumskaya.net
  • Мощный ливень в Одессе dumskaya.net
  • Мощный ливень в Одессе dumskaya.net
  • Мощный ливень в Одессе dumskaya.net
  • Мощный ливень в Одессе dumskaya.net

В четверг утром, 28 мая, в Одессе из-за ливня оказались подтоплены несколько улиц, ограничено движение общественного транспорта.

Сильный дождь начался в среду вечером, который перешел в настоящий ливень.

В результате, затоплены, в частности, в "спальных" районах города многие межквартальные проезды и основные дороги.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, сегодня с 6:00 до 9:00 в Одессе выпало 18 мм осадков в виде "залпового" ливня. Это привело к подтоплению улиц Приморской и Балковской. Отмечается, что сейчас работники коммунальных предприятий и служб проводят очищение ливневой канализации.

"Она не забита, однако ее пропускная способность не соответствует количеству осадков. Внутри кварталов "ливневки" чистят работники ЖКС, на дорогах - специалисты коммунального предприятия "Городские дороги". Привлечено 32 единицы техники", - сообщили в пресс-службе.

Из-за подтопления на улицах Балковской, Приморской, Химической и в направлении рыбного порта не работают или работают в сокращенном формате трамвайные маршруты №3,15, 18, 22,27, и троллейбусные маршруты №8,10.

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Кроме того, трамвай №20 из-за подтопления прекратил движение - на линию запущен автобус, который дублирует маршрут.

Напомним, ранее обрушившийся на Киев и область мощный ливень, который в некоторых районах сопровождался градом, затопил несколько улиц.

новости Одессы дождь потоп
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