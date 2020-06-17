"Люди просто на глазах умирают": после падения самолета в Одессе умер второй пилот

Авиакатастрофа в Одессе / Facebook Александра Николова

После авиакатастрофы в Одессе, где 17 июня на гипермаркет рухнул самолет Дельфин, в больнице скончался второй летчик-испытатель Юрий Жуковский, что находился на борту.

Его коллега Олег Синица скончался на месте трагедии из-за травм, полученных при аварийной посадке, сообщает Таймер.

Причиной трагедии, по предварительной неподтвержденной информации, стал отказ двигателя: тот отключился приблизительно через 20 минут после старта. Пилот попытался дотянуть до аэропорта, однако вынужден был совершить жесткую посадку прямо на дорогу.

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На месте крушения самолета в Одессе сейчас работает полиция и представители Одесского авиазавода. Причем полиция на месте крушения явилась почти сразу, а вот скорую пришлось ждать не менее 15 минут, сообщили очевидцы.

"Только что прямо передо мной упал легкий самолет с двумя пилотами, прямо на дорогу. Я сам отключал двигатель и питание. Полиция приехала через 4-5 мин. А теперь о главном – скорой нет уже 15 мин. Вот она гребная реформа медицины (орфография автора сохранена – ред.). Пишу, а руки трясутся, люди просто на моих глазах умирают, а сделать ничего нельзя", – написал одессит Александр Николов в Facebook.

Авиакатастрофа в Одессе / Facebook Александра Николова

​В комментариях под постом он добавил: "Он упал у меня на глазах, я вначале подумал, что какой-то грузовик разорвало. Это за Метро возле 7 км. Они в сторону аэропорта летели. Там очень близко взлетка".

Напомним, ранее пассажирский самолет Airbus A320 рухнул на жилые районы Карачи в Пакистане. На борту было около 107 человек, 90 из них – пассажиры. Повреждено несколько домов. Это был внутренний рейс. Борт направлялся из Лахора в Карачи. Самолет разбился рядом с аэропортом назначения.