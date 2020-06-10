Борьба с плавящимся асфальтом: в Одессе коммунальщики насыпают песок на дорогу - видео

В Одесса коммунальщики сражаются с плавящимся битумом с помощью песка / Первый городской

В Одессе от чрезвычайно жаркой погоды начало плавиться дорожное покрытие. Это привело к тому, что битум, который сотрудники коммунальных служб использовали для ремонта, в массовом порядке потек по улицам. Коммунальщикам пришлось на ходу из фургона разбрасывать песок.

Соответствующее видео водитель-очевидец снял и опубликовал на портале YouTube. По его словам, коммунальщики сыпали песок на улице на улице Черноморского Казачества.

Затем такой способ борьбы с текущим битумом был применен коммунальщиками на улицах Атамана Головатого. Также черные потоки заметили в районе Биопарка, улицы Балковская и имени Ицхака Рабина.

Как пишут пользователи соцсетей, в отдельных случаях куски расплавленного битума и асфальта залетают в открытые окна автомобилей и прилипают к волосам.

Как сообщается на Facebook-странице портала Первый городской, песком дорожное покрытие посыпают, чтобы битум не прилипал к колесам автомобилей. По словам начальника управления дорожного хозяйства мэрии Одессы Андрея Сандул, образцы битума направятся на исследование в лабораторию.

"Не первый год мы применяем такой вид ремонта, но в этом году такое произошло. Подобные ситуации исправляет подрядная организация, которые выполняла работы", — заявил чиновник.

Напомним, ранее полицейские в Одессе устроили погоню за 12-летним подростком. Тот угнал автомобиль марки BMW и пытался скрыться от правоохранителей