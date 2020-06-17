В Одессе на гипермаркет рухнул самолет, есть жертва

В Одессу рухнул самолет / od.npu.gov.ua

В среду, 17 июня, в Одессе упал и разбился легкомоторный самолет. По предварительным данным, в результате происшествия погиб один человек.

Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Одесской области.

По его данным, инцидент произошел в Малиновском районе города. Самолет упал на Овидопольской дороге. По предварительным данным, пострадали двое людей. Сейчас на месте работает полиция.

В то же время советник начальника облглавка полиции Руслан Форостяк сообшил на своей странице в Facebook, что один человек погиб.

"В Одессе проблема, только что упал и разбился легкомоторный самолет. По предварительным данным, из двух человек, находившихся на борту, один погиб. Самолет упал сразу после выполнения взлета на гипермаркет, расположенный рядом с аэродромом", - написал Форостяк.

В сети появилось видео, снятое очевидцами трагедии.

По информации издания "Думская", погиб командир воздушного судна, летчик-испытатель Олег Синица. Второго пилота Юрия Жуковского в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Также стало известно, что разбился четырехместный самолет Y1 "Дельфин" Одесского авиационного завода. Это собственная разработка предприятия. Первый полет крылатая машина совершила в 2010 году, но осталась невостребованной. В конце мая завод возобновил испытания летательного аппарата.

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