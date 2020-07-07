На Одесчине огромный град разбивал окна в домах и в авто: опубликованы фото, видео

Во вторник, 7 июля, во второй половине дня в южных районах Одесской области был ливень, грозы, град и шквалы.
В городе Измаил и в поселке городского типа Любашевка был град диаметром 14 мм, пишет Думская со ссылкой на очевидцев.
По их словам, в Измаиле град был размером, как слива, он разбивал окна в машинах и в домах.
Очевидцы засняли последствия непогоды на фото и видео.
Последствия града в Измаиле, опубликовано видео
Напомним, в начале мая Киев накрыл ливень с градом. В столице после ливня затопило несколько улиц, в частности, много воды было на ул. Кудряшова и Богдановской, а также на бульваре Шевченко.
Автор: Екатерина Присяжнюк