В разгар туристического сезона море в Одессе внезапно изменило цвет

Море в Одессе изменило цвет / Фото: Facebook/Николай Викнянский

В курортной Одессе Черное море внезапно изменило цвет, что стало очень заметно с берега, но особенно при съемке с высоты.

"Зеленая хрень снова наступает. Вчерашний спутниковый снимок", - на своей странице в Facebook сообщил активист Петр Обухов и прикрепил снимок. Кадры демонстрирует, что вода меняет цвет уже вдоль всего черноморского побережья.

/ Фото: Facebook/Петр Обухов

/ Фото: Facebook/Петр Обухов

Также руководитель одесского отделения партии Голос Николай Викнянский на своей странице в Facebook рассказал, что летал на самолете вдоль одесского побережья и видел активное цветение водорослей. Он утверждает, что это происходит от Фонтанки до пляжа Ланжерон.

/ Фото: Facebook/Николай Викнянский

Бывший глава Государственной экологической инспекции Егор Фирсов утверждает, что у берегов Одессы не ликвидировали последствия аварии танкера, в результате которой в море вылились тонны нефтепродуктов.

"Такая концентрация нефти в воде крайне опасна для того, чтобы в ней купаться. Я думаю, это понятно и без научных трудов. Однако, пляжи Одессы рядом с танкером переполнены. Запрет вроде и существует, но никто не контролирует отдыхающих, которые не понимают, что подвергают себя опасности", - написал он в Facebook.

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