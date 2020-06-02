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В Одессе на Седьмом километре произошли разборки со стрельбой

2 июня 2020, 12:05

Два человека получили огнестрельные ранения на промтоварном рынке "Седьмой километр".

В Одессе стрельба на Седьмом километре / Думская

В Одессе на Седьмом рынке идут разборки со стрельбой.

Два человека получили огнестрельные ранения на промтоварном рынке "Седьмой километр", пишет "Думская".

Как сообщили в полиции, сегодня утром в магазин тканей зашли неизвестные в масках и сделали несколько выстрелов из травматического оружия в сторону работников торговой точки. После этого преступники сели в свои автомобили и скрылись.

Телесные повреждения получили двое мужчин, которых доставили в больницу.

На месте работает следственно-оперативная группа.

Кроме того, утром в центре Одессы неизвестные обстреляли автомобиль, сообщило издание 048.ua. Инцидент произошел около 9:45 на углу улиц Ришельевская и Успенская.

По информации издания, прозвучало восемь выстрелов. У автомобиля повреждено стекло, а рядом валяется портфель.

Разбойное нападение в Одессе / 048.ua

Как сообщили в полиции, трое неизвестных разбили стекло в машине, которая была припаркована у банковского учреждения, отобрали у сидевшего там мужчины сумку с деньгами и скрылись на своем автомобиле "Ауди".

На территории города и в прилегающих районах области введен в действие специальный оперативный план "Перехват".

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