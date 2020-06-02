В Одессе на Седьмом километре произошли разборки со стрельбой

Два человека получили огнестрельные ранения на промтоварном рынке "Седьмой километр".
В Одессе на Седьмом рынке идут разборки со стрельбой.
Два человека получили огнестрельные ранения на промтоварном рынке "Седьмой километр", пишет "Думская".
Как сообщили в полиции, сегодня утром в магазин тканей зашли неизвестные в масках и сделали несколько выстрелов из травматического оружия в сторону работников торговой точки. После этого преступники сели в свои автомобили и скрылись.
Телесные повреждения получили двое мужчин, которых доставили в больницу.
На месте работает следственно-оперативная группа.
Кроме того, утром в центре Одессы неизвестные обстреляли автомобиль, сообщило издание 048.ua. Инцидент произошел около 9:45 на углу улиц Ришельевская и Успенская.
По информации издания, прозвучало восемь выстрелов. У автомобиля повреждено стекло, а рядом валяется портфель.
Как сообщили в полиции, трое неизвестных разбили стекло в машине, которая была припаркована у банковского учреждения, отобрали у сидевшего там мужчины сумку с деньгами и скрылись на своем автомобиле "Ауди".
На территории города и в прилегающих районах области введен в действие специальный оперативный план "Перехват".