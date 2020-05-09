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"Вежливые люди придут, бл*дь": в Одессе произошли стычки на торжествах ко Дню победы

9 мая 2020, 15:56

В Одессе заблокировали движение двух колонн автомобилей с красными флагами.

  • В Одессе произошли стычки на торжествах ко Дню победы dumskaya.net
  • В Одессе произошли стычки на торжествах ко Дню победы dumskaya.net
  • В Одессе произошли стычки на торжествах ко Дню победы dumskaya.net
  • В Одессе произошли стычки на торжествах ко Дню победы dumskaya.net
  • В Одессе произошли стычки на торжествах ко Дню победы dumskaya.net

В субботу, 9 мая, в Одессе полиция с активистами заблокировали движение двух колонн автомобилей с красными флагами.

В колоне из нескольких десятков транспортных средств было много такси. На автомобили прикрепили партийные флаги, красные знамена с белой надписью "9 мая. Спасибо за победу" и флаги Украины.

Примерно через час автомобили начали пропускать, но со значительным интервалом между каждым. При этом с машин были сняты красные флаги.

/ Обериг

Как сообщили в общественной организации Обериг, автопробегом партия Оппозиционная платформа – За жизнь стремится создать "картинку" для пророссийской пропаганды. Отмечается, что для создания видимости автопробега они пытались найти таксистов, которые за деньги катались бы по городу с выданными им флагами.

Кроме того, на на Аллее славы пророссийские активисты набросилась на сотрудницу СМИ. Журналистка издания Думская Алена Балаба сделала замечание одной из участниц торжеств по поводу георгиевской ленты на руке.

Женщина отреагировала неадекватно, набросившись на сотрудницу СМИ. В конфликте ее поддерживали другие сторонники "русского мира". Кроме того, пророссийские активисты выкрикивали лозунги о том, что вскоре в Одессу должны прийти "вежливые люди" (российские оккупанты).

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика:

Напомним, 9 мая в Украине празднуют День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Из-за карантина никакие официальные мероприятия в Украине не проводятся. Тем не менее Владимир Зеленский на Закарпатье почтил память погибших воинов, освобождавших Украину. Он посетил мемориальный комплекс "Холм Славы" с могилами воинов и возложил цветы к Вечному огню.

новости Одессы драка 9 мая День победы
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