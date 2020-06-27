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На въезде в Одессу образовались гигантские километровые пробки

Опубликованы фото километровых заторов на въезде в Одессу.

27 июня 2020, 14:55
На въезде в Одессу образовались километровые заторы / dumskaya.net

В субботу, 27 июня, на въезде в Одессу со стороны Киева образовались многокилометровые автомобильные пробки из желающих посетить приморский город на выходных.

Как пишет Думская, аналогичная ситуация наблюдалась и накануне в пятницу, 26 июня.

"Вчерашние километровые заторы на въезде в Одессу повторяются и сегодня. Около полудня в районе Хаджибейского лимана длина пробки составляла несколько километров", - говорится в сообщении.

Отметим, что также проводятся ремонтные работы на дамбе Хаджибей с ограничением движения на участке автодороги Киев-Одесса.

"В период времени с 23:00 часов 27 июня до 5:00 часов 28 июня, в связи с проведением ремонтных работ дамбы Хаджибей, будет временное ограничение движения на участке автодороги Киев-Одесса", - подчеркнули в пресс-службе патрульной полиции Одесской области.

Отмечается, что на месте проведения работ патрульными полицейскими будет осуществляться ручное регулирование и контроль за движением транспортных средств.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на крупнейшем в Украине промтоварном рынке 7-й километр в Одесской области произошла вспышка коронавируса - семеро работников инфицированы COVID-19.

Одесская область пробка авто
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