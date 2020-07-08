Нардеп устроил разнос в Одессе - видео

Депутат с друзьями снесли МАФ в Одессе / Пушкинская

В среду, 8 июля, в Одессе на 13-й станции Большого Фонтана и на Ланжероне молодые люди спортивного телосложения снесли шлагбаумы. Все это происходило под контролем нардепа от "Слуги народа" Артема Дмитрука.

Об этом сообщает издание Пушкинская.

Сообщается, что при помощи кувалд молодчики снесли шлагбаум и опоры, на которых он был установлен, а потом переключились на МАФ. Его сначала раскачали, разбили стекло, а потом перевернули.

По словам депутата, виной всему - платный проезд к морю, по его мнению – это незаконно.

"Сегодня мы провели две акции с неравнодушными одесситами. На 13-й станции Фонтана и на Ланжероне. Никто в этом городе не будет воровать деньги у одесситов. Даже горсовет во главе с мэром", - сказал Дмитрук.

Известно, что шлагбаум на 13-й станции Фонтана Дмитрук с товарищами сносили не впервые – похожая ситуация была в августе 2019-го. В мэрии позже заявили, что шлагбаум нужно вернуть на прежнее место, потому что на спуске к морю начался хаос: автомобилисты бросали свои авто где хотели и как хотели.

Добавим, что Артем Дмитрук - чемпион Украины по пауэрлифтингу.

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