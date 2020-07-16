В Одессе полиция за прибыль прикрывала работу проституток

В Одессе двое сотрудников полиции получали неправомерную прибыль за "крышевание" проституции. Их задержали и объявили о подозрении в совершении преступления.

Как сообщает пресс-служба Госбюро расследований, в незаконной деятельности подозреваются оперуполномоченные управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми.

По информации следствия, за свои услуги у лиц, занимавшихся проституцией, правоохранители требовали 2,5 тыс. долларов. За денежное вознаграждение преступников обещали не привлекать к уголовной ответственности и содействовать в противозаконной деятельности.

Недобросовестных стражей порядка задержали после перевода на карточный счет взятки размером в 24, 2 тысячи гривен. Обвиняемым грозит лишение свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Также подозреваемых ждет конфискация имущества.

Напомним, в Одессе ювенальный инспектор полиции изнасиловал девушку-подростка, которую заманил к себе домой.

Как писал Главред, в ночь на 24 мая в Кагарлыке Киевской области оперуполномоченный полиции Сергей Сулима и начальник сектора полицейского отделения Николай Кузив в служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля.