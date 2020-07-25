Громкий хлопок и брызги: в Одессе провалилась новая попытка подъема затонувшего танкера

Затонувший танкер в Одессе / Фото: facebook.com/AndriyMalovany

Новая попытка сдвинуть с места затонувший у берегов Одессы танкер Delfi потерпела фиаско.

В субботу, 25 июля, во время очередной попытки подъема судна стальные канаты, которыми решили воспользоваться, оборвались, сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

"Подъем танкера Delfi в Одессе снова провалился. Порвались два троса, которыми буксиры собирались тянуть затонувший корабль на берег. Как сообщает наш журналист с места события, трос оборвался внезапно. Был громкий хлопок и брызги воды. Работы остановлены. Буксиры собираются уплывать", - говорится в сообщении.

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В то же время в понедельник, 27 июля, запланирована специальная пресс-конференция, на которой будет присутствовать капитан порта.

Напомним, танкер Delfi в результате крушения затонул возле одного из одесских пляжей еще в ноябре прошлого года. С тех пор судно постоянно обещают убрать, однако до сих пор этого никто не сделал. Владелец танкера намеревался ликвидировать судно еще с начала июня и должен был выполнить работу до 20 июля.