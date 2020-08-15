Под Одессой взволнованы сибирской язвой: Минздрав назвал причину

Пациент заразился сибирской язвой от животных / Reuters

В Саратском районе Одесской области зафиксирована вспышка сибирской язвы вследствие чего сотрудники Министерства здравоохранения провели эпидемиологическое исследование.

"С целью локализации и ликвидации очага специалисты ЦОЗ совместно с территориальным подразделением ГУ Госпродпотребслужбы в Одесской области принимают комплекс противоэпидемических и противоэпизоотических мероприятий", — говорится в сообщении Центра общественного здоровья в Facebook.

В области экстренно предприняли следующие меры:

проведена дезинфекция места проживания зараженного сибирской язвой;

установлены лица, контактировавшие с зараженным;

организовано медицинское наблюдение за контактными лицами;

отобран биоматериал для проведения исследований;

подготовлен материал на заседание районной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По информации медиков, пациент разводил животных и от них заразился сибирской язвой. Занятость мужчины является местом особого риска заражения болезнями, которые передаются от животного к человеку.

Как стало известно, у больного повысилась температура тела, на правой голени появился фурункул, который перешел в язву. За медицинской помощью он вовремя не обратился и позвонил семейному врачу лишь спустя несколько дней.

Как ранее сообщалось, сок капусты способствует лечению язвенной болезни и быстрому заживлению, собственно, язвы. Об этом сообщается в специализированных американских медицинских изданиях.

Напомним, ученые из Японии провели исследование и доказали, что взаимосвязь определенной генетической мутации с приемом алкоголя повышает риск развития рака желудка.