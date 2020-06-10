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В Одессе обрушился старинный дом - опубликованы фото, видео

10 июня 2020, 09:52

Здание, по имеющимся данным, было построено еще до Первой мировой войны.

Обвал,Одесса
В Одессе обрушился старинный дом / Думская

На улице Ясная в Приморском районе Одессы в ночь на среду, 10 июня, обрушился дом под номером 10.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы ГСЧС Украины в Одесской области.

Сообщение об обвале здания поступило на пульт диспетчера в 03:09. На улице Ясная в доме №10 обрушилась угловая часть четырехэтажного жилого дома. Всех жителей срочно эвакуировали. Во время этого процесса получила травму одна из женщин, которую быстро госпитализировали на карете скорой помощи. Служба энергоснабжения отключила напряжение от здания. Для отключения дома от газа спасатели расчистили засыпанный колодец.

Также известно, что в десяти квартирах дома всего проживало 35 людей. За двадцать минут до обрушения часть жильцов услышала громкий треск и успела спешно покинуть здание. Есть информация, что пострадал один из жильцов ‒ он повредил колено.

Обвал, Одесса

Обвалившийся на улице Ясная дом был построен еще при императоре Николае II Романове ‒ в 1912 году. Его жильцы давно писали в различные ведомства жалобы по поводу аварийного состояния здания ‒ но никакие превентивные меры не предпринимались.

Напомним, ранее 21 мая 2020 года в Одессе произошло аналогичное происшествие ‒ на улице Среднефонтанская обвалился аварийный жилой дом. В двухэтажном здании частично обрушились фасад и крыша.

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